الأثنين 16 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022
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المستشار الألماني: يجب إيقاف سفك الدماء في أوكرانيا
منذ 3 دقائق
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