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    المستوطنات المحاذية لجنوب لبنان شبه خالية بعد مغادرة نحو 10 آلاف إسرائيلي منازلهم نحو عمق الأراضي المحتلة استجابة لطلب حكومة الاحتلال

    منذ 31 ثانية
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