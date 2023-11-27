الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
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    المشتبه بإطلاقه النار على 3 طلاب فلسطينيين يدفع ببراءته أمام محكمة في ولاية فيرمونت الأمريكية

    منذ 4 دقائق
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