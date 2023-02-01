الأربعاء 10 رجب 1444 ﻫ - 1 فبراير 2023 |
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    المطارنة الموارنة: نراقب التلاعب الكبير بأسعار الصّرف والذي يؤدّي إلى ارتفاع في الأسعار ما يحول دون تمكّن اللبنانيين من الحصول على السلع

    منذ ساعتين
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