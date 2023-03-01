الأربعاء 9 شعبان 1444 ﻫ - 1 مارس 2023
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المطارنة الموارنة: نناشد وضع حدّ للصراع العبثي المدمّر الذي وقع فيه القضاء والمصارف والذي قد يؤدي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية وإلى حرمان الأفراد والشركات من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحو خطر
منذ ساعة واحدة
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