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    المطران عودة: ضاق لبنان وشعبه ذرعاً بالصّفقات السياسيّة والحسابات الضّيقة والمساومات والأحقاد

    منذ ساعة واحدة
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