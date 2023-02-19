الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
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    المطران عودة في عظة الأحد: ألا يخجل كلّ من يُسمّي نفسه مسؤولاً من تحويل الشعب الحيّ والمبدع إلى شعبٍ خائفٍ وجائعٍ ومتسوّلٍ وطالبٍ للهجرة؟

    منذ ساعة واحدة
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