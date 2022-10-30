الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022 |
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    المطران عودة: وجود رئيس على رأس الدولة أمر ضروري كذلك حكومة متجانسة تعمل وفق رؤية واضحة وخطة إنقاذية إصلاحية

    منذ 54 دقيقة
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