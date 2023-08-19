السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
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    المغرب ينفي التقدم بطلب للانضمام إلى بريكس

    منذ 3 دقائق
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