الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022
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المفتي أحمد طالب لبرنامج "بدنا الحقيقة": الى اليوم هناك دعوة بأن بشار الاسد يملك الاكثرية في سوريا وتفاجىء الغرب في نسبة الانتخاب التي حصل عليها الاسد في المناطق المحظورة
منذ ساعة واحدة
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