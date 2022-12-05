الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
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    المفتي أحمد طالب لبرنامج "بدنا الحقيقة": أؤيد جميع الاشخاص بحسب مواقفهم ولا يعنين الشخص بل الموقف الذي أؤمن به من أجل البلد والناس

    منذ 10 دقائق
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