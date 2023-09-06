الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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المفتي دريان استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا حيث جرى البحث في أوضاع لبنان والمنطقة
منذ 43 دقيقة
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