الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022
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تكنولوجيا وعلوم
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المفوضية الأوروبية: الجفاف في أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام
منذ ساعة واحدة
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