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    المفوضية الأوروبية: وفرنا تغطية نفقات الإغاثة والمساعدات الطبية لمتضرري الزلزال

    منذ 50 دقيقة
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