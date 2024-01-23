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    المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: ما لا يقل عن 569 شخصًا من الروهينغا قُتلوا أو فُقدوا أثناء محاولتهم الفرار من ميانمار أو بنغلادش في عام 2023 وهو أعلى عدد مسجل منذ عام 2014

    منذ 35 دقيقة
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