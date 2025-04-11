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    | المفوض الأوروبي للاقتصاد: رغم تعليق الرسوم الجمركية هناك رسوم لا تزال سارية على قطاعات السيارات والمعادن

    منذ ساعتين
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