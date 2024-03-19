الأربعاء 9 رمضان 1445 ﻫ - 20 مارس 2024
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المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا مطار بن غوريون بالطيران المسير
منذ 3 دقائق
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