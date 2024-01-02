الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 2 يناير 2024 |
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    المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بالطائرات المسيرة قاعدة القرية الخضراء الأمريكية في سوريا

    منذ ساعتين
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