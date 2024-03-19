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    "المقاومة الاسلامية": استهداف موقع رويسات العلم وتجمعا لجنود العدو في محيطه وتحقيق اصابات مباشرة

    منذ ساعة واحدة
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