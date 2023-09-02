السبت 17 صفر 1445 ﻫ - 2 سبتمبر 2023 |
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    المكتب الإعلامي لوزير التربية: الوزير لم يدل بأي تصريح أو مقابلة تتعلق بالتمويل أو أي أمر آخر وبالتالي فإن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عار من الصحة

    منذ ساعة واحدة
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