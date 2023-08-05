السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023
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سياسات وقرارات
منوعات
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الصحة
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المكتب الاعلامي لميقاتي : الاتصالات السياسية والامنية لمعالجة احداث مخيم عين الحلوة قطعت اشواطا متقدمة، والامور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الامن او استهداف المواطنين والمقيم
منذ ساعة واحدة
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