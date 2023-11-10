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    المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن: حان الوقت لاتخاذ تدابير لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية

    منذ 56 دقيقة
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