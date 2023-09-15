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    المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 38640 ألف شخص نزحوا من ليبيا بسبب إعصار "دانيال"

    منذ ساعتين
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