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    المودع الذي اقتحم "بنك لبنان والخليج" في الرملة البيضاء يُطالب بـ 50 ألف دولار وبحوزته بندقية صيد والتفاوض جارٍ معه

    منذ ساعتين
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