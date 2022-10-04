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    المودع علي حسن حدرج سلّم نفسه إلى فصيلة صور في قوى الأمن الداخلي بعد تسلّمه مبلغ 352 مليون ليرة من وديعته

    منذ 7 دقائق
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