الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
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    الميادين نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: استعداد في "إسرائيل" لإمكانية عرقلة روسيا حرية العمل في سوريا على خلفية أزمة إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية

    منذ 45 دقيقة
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