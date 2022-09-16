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    النائب أديب عبد المسيح لبرنامج "مع ديانا": الشعب اللبناني والدولة اللبنانية والجيش اللبناني والمؤسسات من مسؤوليتهم الدفاع عن أرضنا وسيادتنا وحدودنا

    منذ دقيقة واحدة
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