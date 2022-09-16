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    النائب أديب عبد المسيح لبرنامج "مع ديانا": نحن دائما نقوم بعمل انمائي وأنا رئيس مؤسسة انمائية بامتياز واعمل في الشأن العام من دون تمييز ولكن قدرة الجمعية او المؤسسة انه ليس لديها القدرة ان تتوسع الى الخارج بسبب القدرة المالية

    منذ 3 دقائق
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