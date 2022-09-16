السبت 20 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022
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النائب أديب عبد المسيح لبرنامج "مع ديانا": لم نتهم الوزير السابق يوسف فنيانوس بملف المرفأ والجميع يجب ان يكون تحت سلطة القضاء والقانون وفنيانوس بريء الى حين اثبات العكس
منذ ساعتين
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