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    النائب أسعد درغام لبرنامج "مع ديانا": باسيل أعلن انه غير مرشح لرئاسة الجمهورية وقال انه "اذا الرئيس عون لم يستطيع فعل شيء فهو لن يستطيع أيضا"

    منذ 60 دقيقة
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