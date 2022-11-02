الأربعاء 8 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 2 نوفمبر 2022
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النائب أسعد درغام لبرنامج "مع ديانا": نواب التغيير متفقون "على عدم الاتفاق" وهم نموذج مخيب للآمال
منذ 54 دقيقة
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