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    النائب أشرف ريفي: من يكرّم سفير النظام الذي فجّر مسجدَي التقوى والسلام والذي نفّذ ما نفّذ بحق لبنان من التبّانة الى الأشرفية وزحلة و13 تشرين لا يتورّع عن فعل أي شيء لتحقيق مآربه الشخصية

    منذ ساعة واحدة
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