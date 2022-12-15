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    النائب ألان عون: من يُعطّل عمليّة انتخاب رئيس للجمهوريّة هو من يتمسّك بمرشّح لا أفق له ويستمرّ بالتصويت لهذا المرشّح لمرّات عدّة من دون أن يصل ويجب أن يحصل حوار بين الكتل

    منذ 11 دقيقة
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