الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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    النائب ابراهيم كنعان: استكملت لجنة المال والموازنة إقرار مواد قانون موازنة ٢٠٢٢ ووصلت إلى المادة ١٢٧ على أن تستأنف غداً والخميس الـ20 مادة المتبقية

    منذ 55 دقيقة
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