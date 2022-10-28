الجمعة 3 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 28 أكتوبر 2022
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النائب الياس حنكش لبرنامج "مع ديانا": الرئيس عون لم يستطيع اعادة لبنان على الخريطة الديبلوماسية الدولية بسبب تحالفه مع حزب الله لذلك على الرئيس الجديد العمل على فتح ابواب للبنان على الصعيد الدولي والمحافل الدولية
منذ ساعتين
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