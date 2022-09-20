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    النائب الياس حنكش لـ"الجديد": إسم قائد الجيش جوزيف عون من الأسماء الجدية المطروحة والمتقدمة لرئاسة الجمهورية وهناك حاجة اليوم لشخص "غير مستفز" وقادر على الامساك بزمام الأمور

    منذ ساعة واحدة
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