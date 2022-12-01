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    النائب انطوان حبشي للرئيس نبيه خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: "القصة عندك"... والأخير يرد: "هيدا الكلام ما بيتوجه الي"

    منذ 14 دقيقة
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