الأربعاء 15 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 9 نوفمبر 2022
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النائب بلال عبدالله لبرنامج "مع ديانا": تجربة الرئيس عون غير ناجحة ومع كل الجهود التي بذلت في موضوع الترسيم فهذا الانجاز هو نتاج المعادلات الدولية
منذ 42 دقيقة
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