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    النائب جورج عدوان: أي مرشح بالنسبة إلينا او للمعارضة يجب أن يتوافر فيه شرطان: أن يكون اصلاحياً وأن يكون سيادياً

    منذ ساعة واحدة
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