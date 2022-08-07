الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022
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النائب جورج عطاالله لـ"الجديد" : ردنا على ميقاتي واضح بسبب تصرفاته وأقواله بأن لا يرغب بتشكيل الحكومة .. "بدو تأديب"
منذ 42 دقيقة
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