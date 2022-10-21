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    النائب جورج عقيص لبرنامج "مع ديانا": الطائف بخطر من لحظة اقراره وتحويله الى اصلاحات دستورية وتحويل بنوده الى دستور الجمهورية الثانية وهو منذ ذلك الحين بخطر دائم لأن هناك ارادة بعدم تنفيذ كامل بنوده

    منذ 3 دقائق
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