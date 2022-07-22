الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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    النائب رازي الحاج لبرنامج "مع ديانا": أؤمن ان التحول الرقمي هي واحدة من اهم الإصلاحات التي عملنا عليها من قبل وهي خطوة أساسية الى الامام للقطاع العام والخاص

    منذ 5 دقائق
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