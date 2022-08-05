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    النائب رامي فنج لبرنامج "مع ديانا": لبنان اليوم بحاجة لكل دقيقة لانقاذه من الارتطام الكبير الذي يعيشه الوطن والاستحقاق الرئاسي هو استحقاق ضروري للانتقال الى مرحلة جديدة لقيامة لبنان

    منذ 46 دقيقة
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