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    النائب زياد الحواط: نحن نريد الدولة ومستمرون حتى تبسط سلطتها وهيبتها على مختلف الأراضي اللبنانية من دون وجود محميات أو مربعات تحت سلطة السلاح وفي القانون "ما في ناس بسمنة وناس بزيت"

    منذ 36 دقيقة
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