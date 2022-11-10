الخميس 16 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 10 نوفمبر 2022
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النائب سليم الصايغ لـ ال بي سي: رسمنا خارطة طريق وهي تأمين التعادل السلبي في مجلس النواب والفريق الآخر غير قادر بحكم الامر الواقع ان يفرض رئيسا بمحور يتحكم فيه حزب الله ومن هنا اهمية ترشيح النائب ميشال معوض
منذ ساعتين
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