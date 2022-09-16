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    النائب علي حسن خليل: كل التبريرات التي أعطيت لتطيير النصاب في غير مكانها وعلينا أن ننتبه على أنّ مسؤولية إقرار الموازنة لا ترتبط بمناقشة الخطة الاقتصادية

    منذ 48 دقيقة
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