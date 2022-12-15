الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
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    النائب غسان سكاف لـmtv: الواضح أنّ هذه المسرحيّة هي الأخيرة في العام 2022 والحوار ضرورة والبلد لم يعد يحتمل الشغور الرئاسي الطّويل

    منذ 10 دقائق
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