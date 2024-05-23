الخميس 15 ذو القعدة 1445 ﻫ - 23 مايو 2024
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النائب فؤاد مخزومي: هناك محاولة أميركية للحفاظ على أمن لبنان وإبعاده عن الحرب ونحن كمسؤولين من المفترض أن نقوم بما يلزم لحماية بلدنا
منذ 56 دقيقة
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