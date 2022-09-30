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    النائب فادي كرم لبرنامج "مع ديانا": أنا مع تنظيم الادارات اللبنانية والدستور ووصول اي مرشح من ضمن الدستور الى الرئاسة ومن ضمنهم قائد الجيش لانه شخصية جيدة جدا ولكنه لم يطرح نفسه حتى الان

    منذ 45 دقيقة
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