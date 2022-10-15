السبت 19 ربيع الأول 1444 ﻫ - 15 أكتوبر 2022 |
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    النائب فادي كرم لـ"صوت كل لبنان": هناك امكانية لفتح صفحة اقتصادية جديدة من خلال ترسيم الحدود ولكن لن تفتح صفحة جديدة مع هذه المنظومة الحاكمة لأن هدفها المال

    منذ 7 دقائق
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